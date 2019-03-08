黃昭順自PO「跳針質詢」蘇揆影片 網灌爆臉書轟「丟臉」

2019-03-08 00:08

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨立委黃昭順5日質詢時行政院長蘇貞昌時，不斷大拍桌子、跳針狂喊「混怒（憤怒）」；同時也在她的臉書粉專上傳了質詢影片，痛斥蘇貞昌「態度輕佻」。結果這樣的言論引來各界不滿，大批網友湧入黃昭順臉書痛斥她「很丟臉」，連時代力量、基進黨人士也在黃昭順臉書下方留言痛斥。

立法院會5日將「司法院釋字第748號解釋施行法草案」（同婚專法）逕付二讀，讓國民黨立委黃昭順非常不滿，在質詢蘇貞昌時不斷拍桌怒吼，無論蘇貞昌怎麼回應，黃都只跳針狂喊「你沒有混怒（憤怒）嗎」；稍後黃昭順臉書粉專更上傳了這段質詢影片，痛斥蘇揆「面對本院委員的質詢，行政院長蘇貞昌的態度輕佻」，更痛批執政黨此舉「根本破壞憲政體制」。

不過，黃昭順的PO文也引起網友不滿，文章貼出3天內，不斷有各界人士到黃昭順臉書，諷刺地留言說，「黃委員連公投內容都不清楚」；基進黨發言人陳柏惟在下方狂酸，「你沒有混入（憤怒）嗎？什麼？混酒嗎？」曾參選新北市議員的時代力量唐聖捷更怒嗆，「你們才不知道公投在投什麼吧？！你們才破壞憲政體制吧」！

到7日晚11點為止，黃昭順臉書粉專的這篇貼文已有近3000則留言，影片也有近5萬次觀看。不滿的網友紛紛在貼文下方留言說，「把自己丟臉的影片上傳，不簡單」、「你們懂公投內容嗎？黃大委員，要不要請人教你識字？」「黃委員，你好質詢的好認真，認真的爛」、「妳叫人家回去，照做你又崩潰？北七立委」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/