被翻出4年前挺同文打臉...黃昭順立場反覆讓網友很「混怒」

2019-03-07 12:13

〔即時新聞／綜合報導〕因不滿同婚專法逕付二讀，國民黨立委黃昭順5日總質詢時向行政院長蘇貞昌抗議，氣到拍桌要蘇貞昌回到位子，卻反被一個人丟在質詢台，引來網友熱議。黃昭順2015年的挺同臉書貼文也被翻出，立場顛倒讓網友感到相當「混怒」，批她：「小時愛說謊，長大黃昭順」。

黃昭順日前質問同婚專法草案逕付二讀，蘇貞昌直言，立法院如何決議怎麼會問行政院長？黃昭順則回嗆，要蘇貞昌不要忽視700多萬的公投民意，不要用這種方式拖延，面對逕付二讀的結果，「你沒有『混怒』（台灣國語，憤怒）嗎？」還拍桌怒罵：「我們很『混怒』！」蘇貞昌當下態度鎮靜，讓黃昭順怒氣不斷飆升，甚至嗆「你不答詢你可以回去」，蘇貞昌馬上回：「好，謝謝」，接著便離開備詢台返回座位，獨留黃昭順一人在質詢台。

這段立院質詢影片在網路上引起熱議，有網友翻出黃昭順於2015年6月27日的臉書貼文，除了將大頭貼加上彩虹濾鏡，並稱「愛無性別之分、尊重、包容」，此外，2016年10月25日，國民黨立委許毓仁當時完成挺同的《民法》部分條文修正草案連署，當時連署大名上也有黃昭順。

對此，網友感到相當不可思議，對於黃昭順這種立場反覆、前後不一的態度感到相當「混怒」：「混怒歐巴桑失憶了嗎」、「那你昨天到底在混怒什麼？有事嗎？」、「刪了對於全美同婚合法化表示包容跟尊重的發文，但是你忘記刪這張圖了，騙票對不對？」、「千萬不要說這是彩虹霸凌！對你這種恬不知恥的政客剛剛好而已」、「小時愛說謊，長大黃昭順」、「混怒臺三線」、「誰摔死了自己？」

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