「不能再輸給這些白癡」黃昭順質詢邏輯讓呱吉好「混怒」

2019-03-06 14:49

〔即時新聞／綜合報導〕昨天立法院院會將「司法院釋字第七四八號解釋施行法草案」（同婚專法）逕付二讀，國民黨立委黃昭順對這結果感到不滿，在質詢行政院長蘇貞昌時不斷大拍桌子、狂喊「混怒（憤怒）」，對此，台北市議員邱威傑「呱吉」批，黃昭順這番質詢邏輯不通，感到失望之餘，他也直呼，「不能再輸給這些白癡」。

呱吉在其臉書粉絲專頁直批黃昭順，用立法院表決的結果質疑行政院長，照著公投的結果立法卻說是不尊重民意，這番質詢邏輯根本不通，讓民眾看了對台灣部分的民意代表水平失望。

「你甚至不想跟這種人站在同一個舞台上講話」，呱吉更說，「我們不能再輸給這些白癡」，呼籲有能力的人站出來，不要再只想要自己「乾乾淨淨漂漂亮亮」，待在小圈圈中「黨同伐異」，「先一起推翻這個令人混怒的時代再說」，最後呱吉引用蘇貞昌在這場質詢中最後的回應，「好，謝謝」做結尾，諷刺黃昭順的質詢。

網友看了紛紛留言，「聽她講話我也好混怒」、「連質詢的基本功課都沒有做。只是上來吵架的吧」、「吵著要專法不就這些人，啊就立專法了還嘰嘰歪歪的」、「不懂像這種反覆混怒講不出具體意見，然後也沒看她做什麼好事的民意代表，怎麼會一直有舞台」。

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