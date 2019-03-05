同婚法案逕付二讀 黃昭順想嗆蘇貞昌反被丟在質詢台...

2019-03-05 13:52

〔即時新聞／綜合報導〕立法院院會今（5）日上午將「司法院釋字第748號解釋施行法」草案（即同婚法案）逕付二讀。立法院隨後總質詢時，國民黨立委黃昭順質詢行政院長蘇貞昌，民進黨為何將法案逕付二讀，卻被蘇貞昌鎮定回應氣到拍桌，最後還被單獨留在質詢台，質詢結束後，黃昭順怒火未停，走到蘇貞昌旁高聲抗議。

黃昭順表示，民進黨將法案逕付二讀，讓去年公投結果連討論時間都沒有。甚至在明年總統大選中，還要把公投綁大選的規定做修改。黃昭順質問，《公民投票法》要不要修改公投綁大選的規定？不在籍投票要不要放上去？蘇貞昌回應，《公投法》有無要修改，目前還沒有看到草案，要送到行政院的草案，一定要相關程序完備後，才會送到院會、自己才會看到。

黃昭順仍不服氣，開始批蘇貞昌罵國民黨是洪水猛獸，對此提出最嚴重的抗議，結果蘇貞昌卻冷淡回應：「當年是這樣啊」，這讓黃昭順更不滿：「你現在是怎樣，是以民進黨黨主席身分回答嗎？」蘇貞昌說不是，是行政院長，黃昭順說：「那你就給我好好答詢」。

另外，對於被質問同婚專法草案今早逕付二讀，蘇貞昌直言，立法院如何決議怎麼會問行政院長？黃昭順則回嗆，要蘇貞昌不要忽視700多萬的公投民意，不要用這種方式拖延，面對逕付二讀的結果，「你沒有憤怒嗎？」還拍桌怒罵：「我們很憤怒！」

面對怒不可抑的黃昭順，蘇貞昌僅淡淡地說：「委員calm down」，黃昭順則繼續怒罵，稱方才蘇貞昌才笑親民黨立委陳怡潔在質詢時說calm down，現在又叫自己calm down。蘇貞昌則回應，他是在笑同一種語言卻不能溝通，反而要用英文。這句話讓黃昭順更氣：「不要在這裡耍嘴皮」，蘇貞昌僅回，他是來答詢的。

本來想繼續提問的黃昭順，聽到蘇貞昌的回應後突然暴怒，大罵：「你不答詢你可以回去」，蘇貞昌馬上回：「好，謝謝」，接著便離開備詢台返回座位，獨留黃昭順一人在質詢台。被獨自拋下的黃昭順崩潰表示，蘇貞昌就是這麼驕傲，「我不希望你上來，你不上來說明也沒關係！」

在質詢結束後，黃昭順還走到蘇貞昌座位前大罵：「我嚴重向院長抗議，院長在凹我的時間，希望媒體看到最沒愛、包容、度量的領袖坐在這裡」

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