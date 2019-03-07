我提戰機採購 AIT重申美台堅定關係：持續評估台灣需求

2019-03-07 18:17

〔記者呂伊萱／台北報導〕為加強我國空防戰力，國防部證實已正式向美方提出採購新型戰機需求。美國在台協會（AIT）雖一向不回應軍售個案，不過今天廣泛回應表示，美國與台灣有著堅定的防衛合作關係，川普政府也決心全面執行基於「台灣關係法」的安全承諾，將持續與國會協商，評估台灣國防需求。

國防部今天下午召開臨時記者會，軍政副部長沈一鳴上將說明，空軍三型主力戰機服役已屆中壽期，前瞻作戰需求，空軍司令部自民國92年起，就針對敵情威脅，評估採購新式戰機，也納入十年建軍構想。目前已完備建案程序，循正式管道向美國提出採購新式戰機需求。

不過對於媒體所指是「F-16V」戰機，國防部今天說，機型、數量都還不確定，我方提出需求，但需等候美方回覆出售意願，希望美方適當建議採購項目，不論是F-15、F-18、F-16、F-35，「凡是符合作戰需求、都是選項之一」。

AIT發言人孟雨荷今天回應媒體提問表示，美國政府基於政策，在正式通知國會前，一向不會對軍售或是軍品轉移作出評論。

孟雨荷說，在不談論任何特定案件的前提下，AIT能夠說，基於美國長期政策，美國對台軍售是以「台灣關係法」為指引、並以台灣防衛需求為基礎而進行。而作為美國與台灣非官方關係的一部分，「我們與台灣有著堅定的防衛關係（a strong defense relationship）」，美國將持續就防衛需求與台灣保持溝通。

孟雨荷說，美國在過去數十年來、經過多個總統任期，始終致力於滿足台灣的防衛需求；而川普政府決心全面執行TRA，根據相關條文，美國向台灣提供必要的防衛物資及服務，以使台灣能夠保持足夠的自衛能力，行政部門將與國會協商，持續評估台灣的國防需求。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/