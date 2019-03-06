採購F-16V若成真 專家點出這些利多

2019-03-06 22:16

〔記者涂鉅旻／台北報導〕空軍稍早證實，我國將向美國採購新型戰機，雖軍方未明言採購機種，但據傳採購我國現役並正在升級的「F-16V」戰機最有可能。軍事專家分析，如我國確定新購F-16V戰機，對於空軍制空、聯合作戰、簡化後勤與訓練體系等，都有很大的加分作用。

亞太防務雜誌總編輯鄭繼文受訪表示，我國現有142架F-16戰機（為F-16A/B block20）正在升級為F-16V，其配備AESA相位陣列雷達，以及更先進的航電、導航、任務電腦系統與電子作戰能力，可說是戰機全方位強化。假如新購機型又採最新規格的機體製造，其載彈能力等可能更優異，對於空軍制空、聯合作戰能力仍有利多。

F-16V戰機如依歐美戰機分類標準，屬於「四代半」產物，為F-35等第五代戰機的過渡產物，鄭繼文表示，F-16V戰機和中國「殲-10C」改良型較為類似，另面對殲-11、殲-16，或俄系戰機蘇愷27、蘇愷30都不會落於下風。但面對具備匿蹤能力的殲-20戰機，可能會落後較多，尤其如殲-20戰機發動機改良成功，其超音速巡航能力可能和美國F-22重型戰機相比擬。

但鄭繼文也說，F-16戰機在國際使用經驗、紀錄皆良好，如新購戰機加入空軍服役，屆時和我國既有戰機後勤通用，飛行員訓練飛行器也有高共通性，對我國簡化後勤、訓練體系有很大加分。

鄭繼文表示，我國對美軍購不只軍事層面，亦有政治方面意涵，美方過去常質疑我方有無自我防衛決心，而美方認為，我方展現決心的表現，就是增加防衛支出和採購武器，因此此舉也有雙重效果。

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