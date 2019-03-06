採購F-16V？ 軍方：已向美提採購新戰機需求

2019-03-06 21:30

首次上稿 20:44

更新時間 21:30

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為加強空防戰力，正尋覓新一代戰機籌獲管道，外傳我國已向美方提出採購新型戰機需求。對此，空軍司令部稍早表示，空軍前瞻當前敵情威脅、審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，已循正式管道向美方提出新式戰機採購需求，以強化我空防戰力。

據了解，軍方向美方提出的採購需求機種，為我國正在進行升級的F-16V戰機，但據透露，F-16V的確為軍方考量選項，但仍須待美方提出回覆意見，最終結果不見得就一定是該機種。

另外，外傳新機採購人員訓練、後勤與彈藥等總價將近130億美元（約新台幣4010億元）但空軍表示，因裝備型式不同，價格有所差異，待美方回復後再行議價，因此盼外界勿以訛傳訛。

在國防部發表新聞稿前，本報向多個相關管道查詢，但相關人士皆稱「未聽聞此事」。不過據透露，我方對於下一代戰機的取得工作，一直沒有停歇，F-16V戰機的確在評估之列。

我國現型三型主力戰機，分別為正在升級作業的美製F-16戰機、法製幻象2000戰機、以及國造經國號戰機，據了解，我方向法國採購的幻象2000戰機，未來如退役後，其防衛任務空缺填補工作勢在必行，因此包括外購、自行研製工作都會持續下去。

據透露，我方評估下一代戰機時，F-35戰機仍然是首選，但由於該機種屬美軍現役軍備，加上其性能強大，容易觸動鄰國敏感神經，縱使我方成功爭取，取得恐也曠日費時，因此，為軍方次佳選擇的F-16V，不僅空軍較為熟悉，後勤維保工作也更便利，可望在空軍軍備逐步汰除之際，遞補戰力空隙。

我國向美方採購150架的F-16A/B型戰機在1997年正式服役，至今尚存142架，將陸續藉由「鳳展計畫」升級為F-16V戰機，大幅提升我空軍戰力。據悉，我國首批4架戰機正如期進行最後測試，待相關事項完備後移交空軍使用。

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