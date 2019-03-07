戰機採購無特定型號 國防部：凡符合作戰需求都是選項之一

2019-03-07 15:28

〔記者呂伊萱／台北報導〕為加強我國空防戰力，國防部昨證實已正式向美方提出採購新型戰機需求。不過對於媒體所指是「F-16V」戰機，國防部今天說明，機型、數量都還不確定，我方提出需求，但需等候美方回覆出售意願，希望美方適當建議採購項目，不論是F-15、F-18、F-16、F-35，「凡是符合作戰需求、都是選項之一」。

軍方昨證實，空軍根據當前敵情威脅，並審慎評估未來作戰需求，周延完備建案程序，已循正式管道向美方提出採購需求。報導指出軍方所提採購需求指涉新型戰機，為我國現役F-16戰機升級版的「F-16V」，66架新機、新機採購人員訓練、後勤與彈藥等總價將近130億美元（約新台幣4010億元）。

國防部今天下午召開臨時記者會，軍政副部長沈一鳴上將說明，空軍三型主力戰機服役已屆中壽期，前瞻作戰需求，空軍司令部自民國92年起，就針對敵情威脅，評估採購新式戰機，也納入10年建軍構想。目前已完備建案程序，循正式管道向美國提出採購新式戰機需求。

不過針對數量與金額，沈一鳴說，依照採購裝備形式，採購價格一定有所差異，目前都有待美方回覆，再由空軍予以議價。沈一鳴也澄清指出，媒體報導指出此案是美方提議、與總統大選和總統訪美有關「純屬臆測、完全與事實不符」，對國軍造成傷害，國防部表達嚴正抗議，要求不實媒體澄清更正。

空軍司令部計畫處長唐洪安少將回答媒體提問時則明確指出，目前只提出希望參照最新科技，針對國際發展趨勢，採購符合我方需求的戰機。等美方回覆，希望美方適當建議我們採購項目，「看美方意願出售什麼給我們」，我方就細部選項確定型號後，才開始作業，針對現貨市場作壽期等優劣評比分析。

唐洪安強調，不論是F-15、F-18、F-16、F-35，「凡是符合作戰需求、都是選項之一」，目前採購機型數量都還不能確定，包括發動機等問題也沒辦法回應，「F-16V不能說完全錯誤，但我也不能明確回覆你」。

國防部發言人陳中吉也說明，沒有要汰換現役戰機，而是增強空防實力。

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