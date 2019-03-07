郭國文陷入苦戰 黃偉哲透早請假衝市場幫拉票

2019-03-07 17:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「苦戰啊！加油啦！」、「握到市長的手，3天不要洗，一定發！」台南市第2選區立委補選競爭激烈，台南市長黃偉哲今天（7日）早上請假1小時到新化市場，為民進黨籍候選人郭國文掃街拜票，受到民眾歡迎，甚至有人的電動車突然發不動，黃偉哲熱心協助，民眾回報說，「市長來發，一定會發，要加油啊！」

黃偉哲說，平日利用非上班時間幫忙拜票，今天早上郭國文有公辦政見會，郭國文妻子與台北市議員高嘉瑜在善化市場拜票，他則請假8點半至9點半，幫忙到新化市場拜票，拜託大家支持真正優秀、真正實作、真正進步的立委候選人郭國文。

對於外界拿第2選區是黃偉哲的選區，綠營地盤有輸不起的壓力，黃偉哲說，任何選舉當然會競爭激烈，一定要努力爭取選民認同，但他從不覺得每個地方、哪個地方非藍營或綠地不可，重要的是要把候選人的優點呈現給選民知道。

黃偉哲說，目前民進黨還有未執政的地方，例如金門、馬祖，但也不會因此對金門、馬祖失望，仍是努力爭取認同，台東也是沒有民進黨執政，也是一步一腳印持續努力。

同樣地，台南第2選區，他不認為一定是綠的，以前七股及有些地方是藍營的票比綠營的多，他都是戰戰兢兢地去努力，他從不認為第2選區「屬於綠的或我的票」，真正的民主政治，選民的選擇才是最大的，他不會貶低選民的選擇，「西瓜說」、「鐵票說」都是旁觀者的酸言酸語，在他的看法，沒有「西瓜區」、「鐵票區」這回事，都需要一步一腳印，扎扎實實地努力耕耘爭取選民支持。

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