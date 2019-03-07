郭國文陷入苦戰 黃偉哲透早請假衝市場幫拉票

台南市長黃偉哲今日早上到新化市場幫立委補選候選人郭國文掃街拜票。（記者洪瑞琴翻攝）

台南市長黃偉哲今日早上到新化市場幫立委補選候選人郭國文掃街拜票。（記者洪瑞琴翻攝）

2019-03-07 17:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「苦戰啊！加油啦！」、「握到市長的手，3天不要洗，一定發！」台南市第2選區立委補選競爭激烈，台南市長黃偉哲今天（7日）早上請假1小時到新化市場，為民進黨籍候選人郭國文掃街拜票，受到民眾歡迎，甚至有人的電動車突然發不動，黃偉哲熱心協助，民眾回報說，「市長來發，一定會發，要加油啊！」

黃偉哲說，平日利用非上班時間幫忙拜票，今天早上郭國文有公辦政見會，郭國文妻子與台北市議員高嘉瑜在善化市場拜票，他則請假8點半至9點半，幫忙到新化市場拜票，拜託大家支持真正優秀、真正實作、真正進步的立委候選人郭國文。

對於外界拿第2選區是黃偉哲的選區，綠營地盤有輸不起的壓力，黃偉哲說，任何選舉當然會競爭激烈，一定要努力爭取選民認同，但他從不覺得每個地方、哪個地方非藍營或綠地不可，重要的是要把候選人的優點呈現給選民知道。

黃偉哲說，目前民進黨還有未執政的地方，例如金門、馬祖，但也不會因此對金門、馬祖失望，仍是努力爭取認同，台東也是沒有民進黨執政，也是一步一腳印持續努力。

同樣地，台南第2選區，他不認為一定是綠的，以前七股及有些地方是藍營的票比綠營的多，他都是戰戰兢兢地去努力，他從不認為第2選區「屬於綠的或我的票」，真正的民主政治，選民的選擇才是最大的，他不會貶低選民的選擇，「西瓜說」、「鐵票說」都是旁觀者的酸言酸語，在他的看法，沒有「西瓜區」、「鐵票區」這回事，都需要一步一腳印，扎扎實實地努力耕耘爭取選民支持。

  • 台南市長黃偉哲到新化市場幫忙立委補選候選人郭國文跑拜票行程，不忘買小點心吃，拉票兼拚庶民經濟。（記者洪瑞琴翻攝）

    台南市長黃偉哲到新化市場幫忙立委補選候選人郭國文跑拜票行程，不忘買小點心吃，拉票兼拚庶民經濟。（記者洪瑞琴翻攝）

  • 有位民眾騎電動車突然發不動，台南市長黃偉哲熱心協助。（記者洪瑞琴翻攝）

    有位民眾騎電動車突然發不動，台南市長黃偉哲熱心協助。（記者洪瑞琴翻攝）

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/