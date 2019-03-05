台南鳳梨已銷325櫃 黃偉哲拚經濟不說空話

2019-03-05 17:08

〔記者洪瑞琴／台南報導〕高雄市長韓國瑜啟動市府兩岸小組，將安排訪問香港、澳門、深圳、廈門等地，台南市長黃偉哲今（5）日接受媒體訪問表示，台南市府的兩岸小組採任務編組，目前委員成員仍在邀約中，預計3月底、4月初就有人選出來。

台南與高雄相鄰縣市，農產外銷拚經濟常被外界拿來比拚，也成了立委補選熱門話題。台南市長黃偉哲今天為台南大內農特產酪梨宣傳行銷時，主動提及現在不能說我們農特產要銷售幾櫃，但盡全力來促銷，以免被外界批評是在吹牛！

黃偉哲表示，目前有把握的數據，今年的鳳梨，據農業局報告已經銷了325櫃，這是有數字可據，不是空口講，市府團隊對農產品的銷售、產銷，絕對是盡全力協助，陸續有更多的農業產銷配合。

至於兩岸小組，黃偉哲表示，台南也有任務編組的兩岸小組，因為換屆、市長換人，所以小組新成員尚在陸續邀請中。

黃偉哲說，其實兩岸關係，中央做中央的部分，地方做地方的部分，台南也會努力去做，地方做的部分，是減少一些政治性議題，主要是做一些經濟上、文化上的交流跟行銷。

黃偉哲也表示，如果要有一些政治的前題與框架，坦白講對地方而言就比較困擾，兩岸之間，中國若想要爭取一些台灣民眾，其實就跟地方做一些文化交流，會更有幫助。

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