台南立委補選政見會 郭國文籲：別被一時謠言影響

2019-03-07 12:09

〔記者萬于甄／台南報導〕台南市第二選區立委補選今舉辦公辦電視政見發表會，6名候選人共4人出席，包含民進黨郭國文、國民黨謝龍介、無黨籍陳筱諭、吳炳輝，發表順位依序為謝龍介、郭國文、陳筱諭、吳炳輝，無黨籍候選人楊筱如、徐國棟並未出席。

民進黨候選人郭國文表示，自己是平凡的農家子弟出身，從小看到最不公平的問題就是產銷制度，因此積極投入學生運動、勞工、民主運動等，為基層爭取權利；郭國文也說，雖自己出生地並不在選舉區內，但經過這段時間的經營，發現二選區內有山有水，還有許多產業不同的形態。

郭國文提出政見說，台南二選區內的產業包括傳統產業、中小企業、科技業等，身為國會議員應思考如何帶動各個不同產業的發展，其中，南科園區第三基地應加速推動，就能連結周邊工業區帶動中小企業、人口成長等發展。

郭國文說，農漁產品是此次選舉的焦點，過去台灣農漁產品的付出，每個人都扮演不同的角色，特別是農政單位、地方政府、中央政府、農民等都投入相當多的心力，尤其，農產外銷更創下20年來的新紀錄。

他表示，對手提到兩岸關係影響農產出口，但從數據上來看農產出口量並未減少，農產外銷是眾多人努力打拚的成果，「不是一個人拍胸脯就能解決」，不過，農產行銷應從制度面開始改善，若沒從制度開拓多元市場，產量訂單如何一張張增加，讓農產有穩定的出路。

郭國文以芒果為例，民進黨2004、2005年執政時，成功打通日本芒果市場，就不曾看到果農將芒果倒入曾文溪的現象，芒果有了外銷通路，國內市場價格也能相對穩定。總總事實能說明民進黨過去為農民所做的努力，否則「芒果不會長翅膀、棗子也不會長腳」都銷往日本。

郭國文提到，此次選戰有諸多流言，像是一例一休爭議，當時卸下議員之職擔任勞動部次長，對他來說就像「當兵抽中海陸」，在這樣的狀況下推動一例一休政策，只是一個角色任務的承擔。

他也認為，陳筱諭是非常努力打拚的人才，但不斷傳出黨內提名徵召流言，希望選民能集中選票，且陳筱諭未來的路還很長；民進黨局勢非常不好，充滿許多挑戰，但依然會勇敢承擔，此次補選任期10個月，要馬上進入狀況扮演好立法委員的角色，大家別因一時謠言影響過去的努力。

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