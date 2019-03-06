台南曝光度高 市長黃偉哲登上日本雜誌

2019-03-06 11:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南登上日本雜誌又1椿美事！日本雜誌「ふじえ～ら」在3月號刊登黃偉哲市長專訪內容及台南特色景點小吃介紹，黃偉哲變身對日宣傳觀光大使，張開雙臂歡迎日客來台南旅遊。

台南市長黃偉哲在1月底時，接待日本靜岡縣藤枝市河野一行副市長訪問時，也接受靜岡縣當地江崎新聞社記者專訪，大力行銷台南特有節日及美食。

在這篇報導中，黃偉哲介紹台南是個擁有許多歷史建物的知名古都，城市規劃融合古蹟與文化的要素，近年更推動地方創生，歡迎藤枝市民來台南親身體驗。

報導推薦了台南的牛肉湯、擔仔麵、甜點、冰品以及水果等在地多樣化的美食之外，也細數台南跟藤枝的交流，更介紹旅客如何輕鬆從藤枝市到台南的交通資訊，同時還推薦白天跟夜晚適合造訪的景點，白天可前往安平古堡、奇美博物館、赤崁樓尋訪古蹟與文化；晚上則可以到大東夜市、藍晒圖以及林百貨。

台南市政府新聞處表示，藤枝市於位靜岡縣中部，近年來與台南交流密切友好。今年1月在台南大遠百舉辦當地特色物產展，該市「江崎新聞社」也特地來到台南取材景點及小吃，並刊登在該市雜誌「ふじえ～ら」，為台南宣傳推廣觀光資訊，而「ふじえ～ら」雜誌為藤枝市內每月發行的免費雜誌，每期發行5萬4千份，直接配送到藤枝市內住戶信箱，這次以A4全彩2面刊登台南觀光資訊，顯見重視程度。

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