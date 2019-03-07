「怎麼瑪麗亞變老師了？」遭批歧視 韓國瑜解釋…

2019-03-07 12:53

〔記者王榮祥／高雄報導〕高雄市長韓國瑜演講會場一句「怎麼瑪麗亞變老師了？」，遭批評有歧視意味，韓國瑜今澄清不是這個意思，不是歧視性的玩笑話，主要是想到跟怎麼跟家長溝通為何不請其他國家、而請菲律賓老師，須克服家長心理障礙。

韓國瑜昨赴工商協進會演講時，回應業者提議引進「菲律賓會說英語的白領人才」時指出，這對台灣人心理衝擊大，「怎麼瑪麗亞變老師了？」他並表示高雄今年追加預算至4700萬推動中英文教育，雖可向菲律賓借鏡，但須先心理建設，讓家長和老師都能接受。

網友對其說法議論紛紛，「你哪來的條件可以歧視菲律賓人?」、「你以為人家菲律賓????????人想來台灣？」、「真是沒水準」、「杜特蒂晚上可能打越洋電話來找你喔」、「種心態不管從基層到高知識份子都一樣」、「國際學校創辦人講這種話？」。

韓國瑜今澄清不是這個意思（歧視），他解釋現如果在高雄辦雙語教育，要從菲律賓請英文老師來，需先評估怎麼樣克服家長心裡的這個障礙。為什麼不找美國、澳大利亞、英國，為什麼要找菲律賓的？

韓國瑜說，菲律賓外語人才輸出已經很成熟，所以要想想怎麼樣說服高雄的家長？

如果我們從菲律賓引進英文師資，高雄家長能不能接受，所以才會有瑪麗亞的說法。

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