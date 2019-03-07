曬行程表質疑韓國瑜頻請假 王浩宇：把人民託付當放屁

2019-03-07 11:43

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇昨在臉書撰文，他列出高雄市長韓國瑜的近日行程概略，質疑市長請假頻繁要如何處理政務，並以桃園市長鄭文燦幾近「全年無休」作對比，直言鄭才不會這樣，「把人民的託付當作放屁」。

王浩宇貼出的「韓國瑜近日行程」（2/17至3/6）中，個別以「喝酒」、「請假」、「上班」、「輔選」、「出國」與「休假」標記，其中「上班」5天的部分另以紅字標記。

王浩宇在文中開宗明義表示，「請假如此頻繁的市長，如何處理政務？」並指韓身為一直轄市長，但他出現在市府辦公室機率頗低，竟快追上過去當立委時期。

王浩宇在文中向國民黨支持者喊話，「這就是你們口中的『韓神』」，並指任一政治人物這樣的出席率、表現，「非常不OK」，呼籲「不要再護航了」。

王浩宇也在文末舉例，鄭文燦「幾乎全年無休」、盡心盡力拚市政，要外界別問他為何不監督桃園，「因為我們的市長才不會這樣，把人民的託付當作放屁」。

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