新一代網紅阿伯是他！ 直播誤露大腿網友都笑了

2019-03-06 21:07

〔記者羅欣貞／屏東報導〕剛落幕的台灣燈會吸引1339萬參觀人次，屏東縣長潘孟安人氣一路攀升，燈會之後在「臉書專頁儀表板」統計中討論數狂升，甚至超過高雄市長韓國瑜；昨天（5日）深夜他應觀眾要求，獻出臉書直播處女秀，最多同時逾萬人收看，結果一向嚴肅的他，直播過程突然「抬腳露大腿」，一旁幕僚嚇出冷汗；潘孟安今天（6日）不好意思解釋說「我太緊張了」。

雖然是意外，潘孟安的「神來一腿」卻製造了意想不到笑果，網友紛紛留言說「縣長太可愛了啦」、還有人搞笑說「腿很白」、另有人說「縣長完全沒有偶包」、「安安秀玉腿」、「阿伯好親民」，完全拉近了他和網友的距離。

潘孟安今天（6日）和媒體茶敘時直說「歹勢啦」，他強調自己這個「歐吉桑」平常太嚴肅了，也沒有直播的經驗，平常被採訪一點也不緊張，怎知一直播就不知道要說什麼，連幕僚們在旁比手劃腳提醒他，他也看完全不懂。

他說明，當時是告訴網友他騎平衡車賽格威巡邏燈區，有人問他「可不可以借騎一下」，他不是不想借，而是要練過，他就算會騎了，也因為不小心而摔倒，導致左腳踝破了一個洞，想把傷口秀給大家看，當時才剛洗完澡，沒想到把短褲、大腿都露出來。

雖然成為新一代網紅阿伯，但是潘孟安說，他一向平常心，沒有想到要跟誰比，也覺得每個縣市都各有特色，首長專心做好縣政就對了；潘孟安的直播影片至今觀看人次早已破22萬，還持續飆升中。

潘孟安3/5臉書直播影片：

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