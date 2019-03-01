潘孟安貼照片揭燈會人員辛苦付出 網友讚：世界第一等

2019-03-01 16:15

〔即時新聞／綜合報導〕台灣燈會在屏東昨天湧入逾167萬人次，900輛接駁車雖以最快速度穿梭，仍然到今天凌晨近2點才讓最後一批遊客順利搭上回家的接駁車。縣長潘孟安今天就感謝接駁車司機與工作人員的付出，「我向這一群夜行者致敬。」

潘孟安今天在臉書發文，談起台灣燈會幕後的辛苦工作人員，司機們手上始終握著方向盤、腳下油門沒鬆過。司機們的便當直接被冷落在一邊，因為他們無心也無空果腹，腦中只想著要把遊客平安接進來、安全送回去，無心也無力顧自己。潘孟安感慨表示，「在黑夜留守的人，聽不到掌聲，留給他們的是無比沉重的擔子...」

潘孟安也談起清查機電設施、清除廁所水肥的工作人員，在遊客回到家、躺在床上時，這批身影仍在黑暗中接力工作，而且要忙到天亮，才能躺下說晚安。清潔人員靠著頭上的探照燈，清著一間間廁所，一間流廁平均3分鐘，加上後續處理，忙完都天亮了，但不做不行，不然白天遊客就沒有乾淨的廁所可用。

潘孟安表示，他很清楚這群夜行者怎麼可能不累、怎麼可能不怨，但大家仍紅眼挺著、咬牙忍著。他坦言，自己也說不出到底是什麼力量，足以讓暗黑中的身影一步又一步走著，「不管是哪種力量在支持，我確定，這些人都是屏東燈會最璀璨的光。」

潘孟安也在文末表示，「我向這一群夜行者致敬，我們繼續努力。#我屏東我驕傲＃請給黑色夜行者一個讚。」

許多網友看到燈會幕後工作人員的努力後都留言大讚，「不捨黑色夜行者的辛苦。」、「因為有你們，才能讓整個燈會能夠順利進行。」、「真是辛苦了！向全體工作人員致敬。」、「我屏東我驕傲！」、「世界第一等」

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