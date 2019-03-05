為辦燈會「兩天沒洗澡」 潘孟安直播爆內幕萬人熬夜看

2019-03-05 23:43

〔記者邱芷柔／屏東報導〕今年台灣燈會在屏東大鵬灣舉辦，從試營運到閉幕共17天，創下1339萬參觀人次，不僅被譽為是史上最美台灣燈會，屏東縣長潘孟安的人氣在「FB專頁儀表板」統計中直線飆升，潘孟安今晚也特別在臉書上開直播，除了透露曾嘗試騎行動服務車「賽格威」不慎傷了腳，每天都忙到凌晨3、4點才睡覺，「坦白說，兩天沒洗澡！」吸引逾萬人觀看。

潘孟安今晚10點30分在臉書開直播，與粉絲分享台灣燈會一路走來的歷程，潘孟安直播先向粉絲及燈會所有工作人員致謝，隨後分享這次台灣燈會面臨的挑戰與創舉，他說，因為台灣燈會30年，所以特別與過去燈會有所不同，像是特別以山海連線的概念，將燈會場地選在大鵬灣，雖然對於交通是一大挑戰，但特別感謝所有人的協助，才能完成這次艱鉅的任務。

潘孟安也提到，這次燈會有很多人看見志工們騎著「賽格威」，看起來很好玩，但其實不簡單，很多人問他「為什麼不讓民眾也試試看賽格威」？他親自試過還摔了一跤，現在腳上還有傷口！志工們都是經過訓練，才能在燈會提供最完善的服務。

潘孟安說燈會期間每天晚上10點半開始檢討會議，直到凌晨3點後才就寢，早上繼續上工，粉絲不禁好奇「縣長有洗澡嗎？」潘先大笑回答「這能說嗎！」然後說「坦白說，曾經兩天沒洗，因為真的太累了！」

潘孟安第一次在臉書開直播與粉絲面對面，50分鐘的直播中吸引超過萬人收看，包括總統蔡英文、行政院長蘇貞昌也線上看直播，不少粉絲留言要縣長趕快休息，把感冒養好，還有粉絲說「有人跟我一樣，看了燈會後每天來追縣長臉書嗎，默默被圈粉！」

潘在直播中分享燈會期間網友們讓人感動的留言，還有剛當爸爸的縣府同仁為了燈會幾天沒回家，都是燈會動人的小故事，潘也表示，這次燈會創造「我屏東我驕傲」是凝聚了這個城市的光榮感，但他也相信，每一個城市有每個特色，不管藍綠縣市長，都會把活動辦好，「我們繼續謙卑做人、認真做事」。

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