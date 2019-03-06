打臉王惠美？「我屏東我驕傲」將到彰化分享燈會經驗...

2019-03-06 12:46

〔記者劉曉欣／彰化報導〕「燈流」確定要來彰化了！

屏東所舉辦的台灣燈會在被譽為史上最美的燈會，也讓屏東縣長潘孟安人氣往上衝，民進黨彰化縣黨部主委邱建富今天表示，潘孟安確定將到彰化分享燈會經驗，如何突破籌備時間短、經費不足的困境，好讓彰化縣長王惠美知道，推掉燈會的理由不是理由，而是欠缺身為首長的承擔！

邱建富表示，王惠美推掉明年台灣燈會，縣府團隊理由就是因為籌備時間只有1年，加上燈會需要負擔5、6億元的自籌款；但屏東舉辦台灣燈會，同樣也只有一年的時間，在自籌款部分，縣府編列1.5億元、募款3億元，可見屏東能，彰化卻不能？

彰化推掉明年的台灣燈會，讓彰化人都罵翻了，紛紛在網路留言「我彰化我難過」，超羨慕屏東人可以寫下「我屏東我驕傲」；因此，邱建富強調，確定邀請到潘孟安到彰化分享「燈會經驗」，時間正在敲定中。

邱建富強調，台灣燈會能夠創造百億元商機，王惠美身為縣長，就應該是是全力想辦法，把握住難得的燈會主辦權，而不是用籌辦時間不夠，錢不夠，就把燈會拱手讓人。

由於屏東舉辦的台灣燈會被認為是史上最美的燈會，也讓潘孟安人氣往上衝，尤其是彰化人看到屏東縣的人口、經費都比彰化少，竟然可以辦出這樣令人感動的燈會，彰化人卻只能眼巴巴看著台灣燈會主辦權送給台中市，因此，對於「燈流」到來都非常期待。

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