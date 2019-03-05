收入少民眾優先分享經濟紅利？ 蘇貞昌：目前沒結論

2019-03-05 16:20

〔記者蘇芳禾／台北報導〕促轉會代理主委楊翠日前指出，已行文給中央銀行，了解新台幣改版成本。國民黨立委曾銘宗今天詢問行政院長蘇貞昌是否支持，對此，蘇貞昌表示，目前沒有這樣的計畫，也不贊成。至於蔡英文總統日前說要讓收入較少的民眾，優先分享經濟成長的紅利，蘇貞昌回應，目前還沒有結論。

外界關注促轉會是否主張新台幣改版，代理主委楊翠日前指出，已行文給中央銀行，了解改版成本。央行則重申，並無改版計畫。

立法院院會今天進行施政總質詢，曾銘宗質詢時指出，促轉會為了推動轉型正義，要推動新台幣改版，要花費500億元，院長是否贊成新台幣改版？

蘇貞昌回應，目前沒有這樣的計劃。

曾銘宗又問，若促轉會要推動，你會不會贊成？蘇貞昌回答，「不會」。

蔡英文總統曾拋出經濟紅利議題，在元旦講話中表示已請政院拿出具體方案，讓收入較少的民眾，能夠優先分享經濟成長的紅利。

對此，曾銘宗今天質詢時也詢問政策是否繼續進行？

蘇貞昌回應，經濟紅利到底有多少錢？應該怎麼做才最妥適，他很慎重，會要相關部會斟酌，目前還沒有結論。

曾銘宗續問，會編特別預算送立法院？還是納入總預算一併研議？蘇貞昌答，目前為止沒有向他報告相關準備如何處理，不過都會依照法令程序。

曾銘宗憂心說，其實財政狀況並不好，也沒有所謂財政剩餘，到現在累積債務超過5兆3000億元，即使稅收有超收，但是每年特別預算等等，讓債務都在增加，希望院長審慎評估，「沒有所謂財政剩餘和經濟剩餘」。

2008年金融海嘯來襲，馬政府為了刺激景氣，於2009年1月用舉債方式，發放3600元「振興經濟消費券」給全國人民。

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