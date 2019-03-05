韓國瑜赴中交流 蘇貞昌：別被中國政治框架框住

2019-03-05 09:35

〔記者謝君臨／台北報導〕針對高雄市長韓國瑜宣布將赴中國深圳及香港、澳門等地進行經濟文化交流，行政院長蘇貞昌今表示，韓市長要到中國去，我們樂觀地方首長為促進地方發展的平等、互惠交流，但有關中央職權部份，他確實要特別小心謹慎，不要被中國、這個還是不放棄武力犯台的極權政府的種種政治框架給框住。

行政院長蘇貞昌今天上午赴立法院接受立委質詢，在步入立院前，蘇貞昌接受媒體訪問，針對韓國瑜赴中、同婚議題，以及台灣與日本進行安保對話等議題發表看法。

對於韓國瑜赴中，蘇貞昌表示，陸委會一向都支持地方政府基於互惠、互利的原則多所交往，他也是這個態度，但中國一直主張不放棄武力對付台灣，並主張九二共識，就是一國兩制，就是統一的進程，我們對中國這樣的講法堅決反對，這是中央守護主權的堅定立場，而這也不涉地方職權。

蘇貞昌強調，我們樂觀地方首長為促進地方發展的平等、互惠交流，但中央職權部份，韓市長確實要特別小心謹慎，不要被還是不放棄武力犯台的極權政府的種種政治框架給框著。

針對同婚議題，蘇貞昌重申表示，他懇切地呼籲國人同胞，無論性傾向怎樣，無論站在哪一方，我們都同一國的，都在同一塊土地上，「給人家空間就是給自己空間」，希望大家包容不同，彼此和善對待，也希望尊重大法官會議的解釋，盼立法院能如期通過這部法案，讓台灣向前走，讓我們社會更和善。

對於總統蔡英文為因應中國威脅對日本喊話，籲雙方進行安保對話；蘇貞昌說，台灣作為地區、世界的一員，一直為維持地區和平穩定努力，也和周邊同樣民主自由的國家，希望共同合作維持地區的和平穩定，同時守護國家主權，每一個國家的立場我們都尊重，大家一起為地區和平穩定共同努力。

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