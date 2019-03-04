姐姐妹妹站出來 洪秀柱跨海金門為洪麗萍輔選

2019-03-04 17:59

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨前主席洪秀柱今天跨海金門為同黨立委候選人洪麗萍拉票，她稱讚洪麗萍平易近人，是位認真傑出的金門女性，且去年為輔選由立委轉戰縣長的楊鎮浯，不惜放棄競選縣議員甚至議長寶座的機會，是顧全大局、犧牲自己的忠貞黨員，非常不簡單。是否可能參選總統，洪秀柱與支持者座談時說：「妳給我油加多了，我就出來選總統」，引起掌聲和笑聲。

針對媒體詢問國民黨主席吳敦義推動2階段徵召，外界解讀是為韓國瑜鋪路，洪秀柱說，黨內制度建立很重要，吳主席是一番好意，希望竭盡一切可能讓最強的人出現，但也讓人很憂慮，如果已經非常努力在初選勝出，還要再繼續和別人比較的話，會不會引起心中另外的埋怨？辛苦是白費了？會讓人家受挫感很深，擔心後續輔選工作是否能做得很圓滿？

洪秀柱說，群雄並起沒有關係，競爭是好事，不要鬥爭，所有參選人都要無私的心態，不管喜歡張三、李四，萬一出線的是不喜歡的人選，拜託放下成見，要贏就要大家一起共同努力；有人問「柱柱姐會不會選總統？」，她回問：「妳要我出來選總統嗎？」。

被問及韓國瑜是否抵金門為洪麗萍加油？柱柱姐說「當然好」，像這樣一個能造成「韓流」效應的人來，相信金門鄉親也會喜歡他。

洪秀柱陪同洪麗萍出席地區婦女團體話家常時，受到熱烈歡迎及加油聲，洪秀柱也很開心，與眾姐妹開玩笑說，「妳給我油加多了，我就出來選總統了」，現場一陣掌聲和笑聲。

洪秀柱說，有人批評洪麗萍不善言詞，但當今許多政治人物花言巧語，選舉時講得天花亂墜，選後都不見人影；洪麗萍講話實在，說到做到，會實踐此次競選主張「承諾」的人選就是好的人選。「雙洪」惺惺相惜，洪麗萍推祟柱柱姐的韌性和對黨的始終如一，讓她非常景仰。

特別請假到場的縣長楊鎮浯說，目前洪麗萍民調微幅領先，但脫黨參選候選人所導致的黨內分裂，將對國民黨在金門的團結造成不利影響，希望鄉親集中選票，讓國民黨成功勝選。

洪秀柱下午與洪麗萍及金門縣國慶閱兵自衛隊促進會理事長洪燕玉「3洪合1」，在小金門及大金門聯袂掃街拜票，爭取支持。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/