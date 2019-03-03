金門立委補選拚場 陳滄江擁抱鄉親 蔡西湖大咖力挺

2019-03-03 23:11

〔記者吳正庭／金門報導〕金門立委補選「6搶1」進入決戰期，無黨籍候選人陳滄江、蔡西湖今天先後舉行競選總部成立大會；陳滄江請來「素人」站台，強調不動員、不造勢，要站在郷親立場為金門發聲；蔡西湖有前縣長陳福海、金湖鎮長陳文顧等現任「大咖」囋聲，強打蔡西湖過去擔任金湖鎮長任內的建設魄力。

陳滄江團隊事前已聲明「不動員、不造勢，沒有帽子、沒有旗子」，一早不斷的雨勢，也沒澆熄支持者到場力挺的決心，仍有不少鄉親主動前往陳滄江設於金城鎮的競選總部加油；金門陳氏宗親大老陳育雨、前縣議員林金量、金門六桂宗親會理事長翁國團上台發言肯定，來自各行各業的素人支持者拿著「降小三通船票」、「討回門口埕」等標語，貼在現場的「鄉親留言板」，力促陳滄江進入立法院爭取相關法案通過。

陳滄江說，參與政治28年以來，尤其是8年議員的問政，處理將近2000多件鄉親的陳情，讓他深深體會前進立法院為金門發聲的重要性；例如2月27日幫榜林村民爭取可補公告購回的41筆3萬多平方公尺民地，只因為地方官員曲解離島建設條例法令，竟讓地主權益平白受損30餘年，這都是因為金門是戰地，中央政府訂立法令時沒有充分尊重金門民意，造成鄉親無可彌補的權益損失。

蔡西湖在金湖鎮金湖圓環旁舉辦的競選總部成立大會，前縣長陳福海、副議長周子傑、縣議員王秀玉、金湖鎮長陳文顧、金沙鎮長吳有家、烈嶼鄉長洪若珊、金門蔡氏宗親會理事長蔡其雍、辛氏宗親會理事長辛寬德等人均到場站台，現場也擠進許多支持者，戴著紅色帽子，場面熱鬧。陳福海、周子傑都以長期參與政治的經驗，力推蔡西湖過去擔任兩屆金湖鎮長的表現，陳福海直誇蔡西湖過去向縣府、甚至向中央要經費建設的能力，讓其他4個鄉鎮長眼紅。

蔡西湖表示，這些日子走訪基層，聽到許多鄉親的聲音，未來進入立法院要為鄉親爭取平反年金改革法案、政府對離島地區居民交通費應給予補助：建議交通部金門來往台灣的飛機票票價應至少補助到6折、主張還地於民，對早期被政府及軍方佔領的土地，能給予居民一個合理的賠償，透過立法幫助居民爭取其權益時能無效期之限制。

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