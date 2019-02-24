金門輔選挺國民黨洪麗萍 馬英九籲「一起投藍」

〔記者吳正庭／金門報導〕國民黨超級助選員馬英九，今天跨海金門為立委候選人洪麗萍成立競選總部加油、站台，並透過直播，拿起籃球，呼籲金門鄉親「一起投籃（藍）」，力挺國民黨在金門唯一提名人洪麗萍。
金門立委補選，候選人6搶1、戰火熾烈，國民黨前主席馬英九率副主席曾永權、立委曾銘宗、江啟臣，不畏風雨，一早跨海抵金與國民黨金門縣長楊鎮浯、金門縣黨部主委林芳旋會師，共同為洪麗萍拉票。
馬英九去年縣長選舉，已多次抵金輔選，對於金門鄉親要求合照，甚至在金門高粱酒瓶簽名，幾乎來者不拒；第1站前往金城鎮人氣旺盛的東門菜市場，一路細雨不斷，未稍減「老馬哥」人氣，不僅在地商家爭相合照，中國抵金的背包客也拿起手機合影，穿著雨衣的馬英九臉上始終掛著笑容。
馬英九在洪麗萍競選總部成立大會表示，楊鎮浯由立委挑戰縣長成功後在立法院留下的缺，一定要有人來接，這個人的風格、能力、熱忱都要很像楊鎮浯，這個人就是洪麗萍，只有她符合這個條件。楊鎮浯、前立委楊應雄以過來人身分強調，在立法院打拚，一定要有黨團支持才能爭取法案通過，呼籲鄉親支持國民黨唯一提名的立委候選人洪麗萍。
馬英九、楊鎮浯及洪麗萍等人，下午轉往東半島的金湖鎮新市里，手持籃球並透過直播，呼籲「同心協力、一起投籃（藍）」，沿路向新市里商家掃街、拜票。
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國民黨前主席馬英九（中）前往金門為立委候選人洪麗萍站台，一進場看到老朋友，不禁露出「你也在這裡」的開心表情。（記者吳正庭攝）
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國民黨前主席馬英九（站者中）、金門縣長楊鎮浯（左一）、立委候選人洪麗萍（站者右一），冒雨前往東門菜市場掃街拜票。（記者吳正庭攝）
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國民黨立委候選人洪麗萍競選總部成立，支持者高喊「加油」。（記者吳正庭攝）
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