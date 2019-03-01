台大228批學生砍蔣銅像馬腳 台大研協：虛偽言論令人心寒

2019-03-01 19:40

〔記者吳柏軒／台北報導〕，台灣大學在昨天228發表聲明，針對日前台大研究生許哲榕砍斷政大蔣介石銅像的馬腳，批學生激化社會對立，呼籲恕道精神；對此，台大研究生協會會長許瑞福臉書點出，轉型正義尚未完成，歷史不該被遺忘，認為校方言論虛偽，令人心寒。

台大城鄉發展所碩士生許哲榕與同夥在2月22日凌晨衝到政大後山校門，砍斷蔣介石騎馬銅像左馬腳，象徵砍掉威權共生結構，呼籲社會正視轉型正義，政大校方擬追訴，台大校方則選在昨天228來正式對外聲明。

台大聲明，民主法治社會，不認同以暴力破壞表達意見、激化社會對立；並將視該案發展，依校內規範處理輔導學生；同時呼籲大家，以恕道精神，彌平傷痛，以理性態度，面對歷史，以和平方式，創造未來。

但對校方選擇在228紀念日來對外表態，台大研究生協會會長許瑞福十分不解，認為228的歷史真相尚未完全尋得，轉型之路仍崎嶇難行，校方打高空的虛偽言論，令人感到心寒。

許瑞福也重述參與228紀念遊行的聲明，自陳幸運，不用擔心因莫須有罪名突然消失，能自由呼吸談話，美好到遺忘先行者的犧牲，民主、公義並非理所當然。

許瑞福認為，對過往歷史付出犧牲的先行者，要獻上最深切的敬意，自己身為即將面對社會的一輩，將誓命承接前輩精神，為台灣奮鬥，使台灣成為真正具備民主與公義的繁榮國家。

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