政大蔣公銅像馬腳斷 台教會：應盡速清除威權象徵

2019-02-24 21:22

〔記者陳鈺馥／台北報導〕二二八事件將屆滿72週年，政治大學後山蔣公騎馬銅像馬腳近日被學生砍斷；對此，台灣教授學會發出聲明呼籲，希冀政府應儘依該法精神，儘速清除公共空間之威權象徵，以彰顯民主人權。

據促轉會清查，目前全台公共空間的蔣介石銅像高達1053個，扣除移往慈湖的227個，還有826個分散在全台灣各縣市，其中校園內有513個，占62%比例。

台灣教授協會指出，日前發生國立政治大學後山蔣介石騎馬銅像毀損事件，對於促轉條例通過之後，台灣社會仍一再發生造成社會衝突的毀損事件，台灣教授協會深感遺憾，希冀政府應儘依該法精神，儘速清除公共空間的威權象徵。

台教會提及，根據蔣介石在1952年11月1日日記載，蔣生前很非常反對到處為他塑造銅像，他說：「台北基隆道口松山機場岔路口銅像於生日揭幕，此實浪費招搖之事」，更表示「銅像徒招注目，無益而有損」。

台教會表示，遺憾的是，在國民黨威權體制的政治強人造神工程下，不顧被蔣介石政權在二二八與白色恐怖屠殺的台灣人民情感，也無視自己總裁反對塑像造神的遺願，使得台灣成為了一座滿佈蔣介石銅像的荒謬島嶼。

台教會說明，根據促轉會統計，今日豎立於公共空間的蔣介石銅像，超過1千座，其中一半以上在校園，對此忽視受難人情感、「浪費招搖」、「徒招注目」，且「無益有損」的時代錯誤，強力呼籲相關政府機關，宜應從速依法導正為禱。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/