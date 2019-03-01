挺核遭批態度大轉彎 朱立倫嗆：反核、台獨是民進黨2大神主牌

2019-03-01 10:55

〔記者周湘芸／新北報導〕前新北市長、有意參選2020總統的朱立倫今早到三重力行市場陪同新北市第3選區（三重）立委補選國民黨候選人鄭世維拜票，面對先前反核言論大轉彎，朱立倫表示，「我一再強調針對核能要用理性的態度，不要用意識形態、更不要當作神主牌，我們看到民進黨2大神主牌就是『反核』跟『台獨』。」

朱立倫今出席活動談到近日「挺核」言論掀起風波，他指出，「大家都知道能源最重要的是安全，如果我當選總統，當然會以人民的安全為最重要的考量，使用核能我所堅持的理由就是一定要安全，還有積極的處理核廢。」

朱立倫說，「民進黨最妙、最騙的事情就是上台之後，每天都說不缺電、反核，但去年卻重啟核二；還有整天喊台獨，結果上台之後也不敢宣布，就是要騙人民的選票，呼籲全民用理性的態度面對核能。」

此外，面對民進黨前主席林義雄近日砲轟重啟核四是「不愛台灣」，朱立倫也表示，「林前主席不要看到4個字（重啟核四）就跳起來，如果照去年公投結果，是不是大家都不愛台灣，應該不要用意識形態、政黨之別，共同用理性態度面對能源問題。」

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共7萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://goo.gl/Gc70RZ

Android載點 https://goo.gl/VJf3lv

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/