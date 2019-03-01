國民黨敲定初選「七三比」 朱立倫：盼早點啟動

2019-03-01

〔記者林良昇／台北報導〕國民黨中常會週三通過總統提名黨內初選方式，確定為現行的民調、黨員投票「七三比」，「全民調」確定出局，積極爭取提名的前新北市長朱立倫昨表示，如果沒有更好的設計，現有制度就是最好的制度，最重要的是早一點啟動。

朱立倫昨下午參訪全齡通用設計學院後受訪，對於也表態參選總統的前台北縣長周錫瑋推兩階段初選，被認為是「卡朱」，並為高雄市長韓國瑜鋪路？朱立倫表示，他用善意的角度看，就是希望所有黨內候選人全力以赴。

朱立倫認為，韓國瑜是國民黨非常重要的資產，能獲得民眾肯定與支持，他也很高興，也是對有意參選者最高的激勵，就是不只要參選獲得提名，而是要獲得勝選，有意參選者包含他自己都要更加油，才能讓大家對國民黨有信心，才能重返執政，重振台灣經濟，改善兩岸關係。

對於中常會的決議，朱立倫表示，中常會通過的制度是現有的制度，如果沒有更好的設計，現有的制度就是最好的制度，感謝中常會通過這樣的制度，最重要的是早一點啟動，讓民眾能夠看到國民黨早點有候選人出來，獲得支持。

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