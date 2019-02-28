朱立倫提重啟核四 林義雄：不是無能就是沒心

2019-02-28 09:30

〔記者蘇芳禾／台北報導〕宣布角逐總統的前新北市長朱立倫日前拋出重啟核四議題，對此，長年反核的前民進黨主席林義雄今天在二二八追思活動前受訪表示，任何主張核四廠要重建的候選人，不管競選什麼職位都不應該讓他當選，這種人對台灣土地和人民完全沒有感情，他可以把台灣土地人民拿來做這麼重大賭注，他不是無能就是沒有心。

二二八事件暨林家祖孫受難的追思禮拜今天照往例於義光教會舉行，總統蔡英文、立法院長蘇嘉全、民進黨秘書長羅文嘉、社民黨召集人范雲都出席追思禮拜。

林義雄抵達教會後，先與對面鄰居打招呼，接著受訪表示，核能四廠在台灣發生爭議三十多年，對台灣社會影響太大，喪失很多社會成本，好在之前馬英九總統把它暫時封存下來，等於是不建了，是明智決定，核能四廠對台灣危害不用講，大部份的人應該都知道，如果在台灣發生核能災變，像是車諾比、福島那樣的核能災變，台灣北部就不可能住人了，台灣南部也只有逃不走的人才敢住。

林義雄接著說，這麼重大危險，我們政治人物竟然敢冒著這種危險，「我不了解他們到底怎麼想，我個人認為，任何主張核四廠要重建的候選人，不管競選什麼職位都不應該讓他當選，這種人對台灣土地和人民完全沒有感情，他可以把台灣土地人民拿來做這麼重大賭注，他不是無能就是沒有心」。「所以我對於這種政治人物非常非常的...，不要講啦就這樣子好了」。

至於朱立倫曾說「沒有核安就沒有核電」，林義雄則質疑，「根本不可能有核安！」所謂核安，就是說電廠要開始運作前，開始做一些安全檢查，車諾比、福島都檢查很完整，但還是出那麼大災變。萬一發生災變要怎麼辦？「要不要冒這個危險，就是我們的選擇，一個政府如果沒辦法找出比較安全的能源，那個政府根本不值得存在」。

被問到蔡英文總統連任民調比賴清德低以及支不支持蔡英文連任等問題，林義雄僅說，你們等等問蔡總統，隨即進入教會。

義光教會原址為林義雄住宅，在1980年2月28日中午，林義雄母親、林義雄雙胞胎女兒在家中遭殺害，長女林奐均受重傷死裡逃生，1982年集結海內外各界力量，將林宅合力建成義光教會，並且舉行獻堂典禮。

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