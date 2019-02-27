朱立倫拋重啟核四惹議 盧秀燕力挺：不應被圍剿

2019-02-27 12:23

〔記者蘇孟娟／台中報導〕前新北市長朱立倫拋重啟核四言論，引發政壇熱議，台中市長盧秀燕指出，台灣沒有任何天然資源，近兩年民進黨執政後，能源失調，造成台灣面臨空汙、缺電、店家負擔也提高，國家領導人要正視能源問題，「朱市長勇敢講出台灣人民心聲，不應被圍剿」。

盧秀燕指出，國家領導人要正視能源問題，台灣沒有任何天然資源，所以過去台電的工程師規劃各式能源發電，包括核電、煤電、火力、水力發電等，因為綜合調配，讓台灣又有充足的電、又沒有空汙，電價也合理。

她說，但是近兩年民進黨執政後，能源失調，造成台灣面臨空汙、缺電、店家負擔也提高，朱市長勇敢講出台灣人民心聲，我們也希望現在的國家領導人能正視能源失衡問題，以台中來講，有全國最大的火力燃煤發電廠，中部民眾在受苦，每天有這麼多機組用燒煤的方式毒害中部民眾的肺部和健康，這個要重視，所以勇敢講出心聲，不應被圍剿。

至於國民黨總統初選再傳分兩階段選舉，盧秀燕指出，方法越回歸民意越好，總統大選是全國人民參與的選舉，要真正能夠反映民意，她比較希望能透過民意的方式，找出我們能夠勝選的候選人。

盧秀燕說，過程中民意很重要，若不能了解民意、這個候選人不能代表民意，也不是民眾所選出來的，那選舉會很辛苦，選舉的方法越簡單越好，越貼近民意是越好的方法。

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