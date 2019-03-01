林義雄批重啟核四 朱立倫回嗆：核二重啟怎不吭聲

2019-03-01

〔記者林良昇／台北報導〕宣佈參選總統的前新北市長朱立倫拋出重啟核四議題，遭長年反核的前民進黨主席林義雄批評，不是無能就是沒有心。朱立倫昨表示，他的說法是如果缺電時，在核能安全及積極處理核廢下，可以考慮重啟，有些大老看到「重啟核四」就跳起來，但之前蔡政府重啟核二時，卻沒看到林出來反對。

籲理性面對核能問題

朱立倫昨下午參訪全齡通用設計學院，對於林義雄的批評，朱受訪時表示，有些長輩大老看到「重啟核四」四個字馬上跳起來，但他的說法是，如果擔任總統，一定重新檢視台灣能源配比，如果缺電，這是國安問題，全民受害，怎麼能夠不啟用現在所有核電在內的電廠？

朱立倫強調，最高標準的安全及積極處理核廢是先決要件，去年蔡政府重啟核二，他那時是新北市長，心裡就想說：「林主席應該會跳出來反對吧？」可是當時也沒看到林出來反對。朱批評，民進黨才是每天告訴大家「我們不缺電」、「我們反核」，但卻每天用核能。

媒體追問，是否策略性的提核四議題，當領頭羊？朱立倫說，他完全沒有這樣的考量，只是被問到能源議題時，他說會考慮「三個安全」，如果真的缺電當然考慮重啟，中央政府要負起積極處理核能廢料的態度，因為不只核四有廢料，核一、核二、核三都有廢料，中央政府不能擺爛，不能推給地方政府，這是專業議題，也是態度的審視，使用核電不能變成意識形態。

對於遭外界質疑與過去反核態度不同，朱立倫表示，他一向堅持「沒有核安就沒有核能」，使用核能一定要積極處理核廢，從頭到尾態度都一致，理性面對核能問題。

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