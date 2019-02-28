央視公然酸蔡政府、讚韓國瑜 他：證明中國影響台灣選舉

2019-02-28 22:12

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜人氣居高不下，不但一舉一動都成為國內媒體爭相報導的題材，連國外新聞注意到這種現象。有粉絲專頁發現，中國中央電視台昨日不但讚韓國瑜「帶動全台小吃業」，更藉機酸民進黨「偷雞不著蝕把米」；對此，該粉專認為此事「證明中國的確在利用各類型的方式來影響台灣的選舉結果」。

央視昨日在官方臉書粉專PO文，表示「蔡當局批評高雄市長韓國瑜是『土包子』，韓國瑜借力使力轉為商機，帶動高雄市小吃業熱潮，讓更多臺灣人更加認可韓國瑜施政理念，民進黨再次偷雞不成蝕把米。」更Hashtage標註「直通兩岸」。

對此，粉專「TaiwanWarmPower」表示，很難想像任何一個正常的國家會用自己公共新聞頻道的資源來追捧其他國家政治人物的。如果BBC在下次美國總統大選前特別為川普對手行銷說好話，然後順便嘴共和黨「偷雞不著蝕把米」，這會是多大的國際新聞啊。

粉專也認為，「不過這樣明目張膽的方式，倒也證明了中國的確在利用各類型的方式來影響台灣的選舉結果」。

對此，網友紛紛留言表示，「這太明顯了，理應外合賣台灣」、「很多人根本沒有警覺性」、「久久沒看新聞，最近看到各家新聞台變成國瑜頻道 ！已分不清新聞和綜藝節目的差別了」、「CCTV會捧的人絕對有問題」、「國家統戰工作的重點任務」。

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