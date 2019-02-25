批藝人MV轉發破億次造假 歌迷憤怒揚言消滅《央視》

2019-02-25 23:57

〔即時新聞／綜合報導〕中國藝人蔡徐坤在其國內相當火紅，他在社群媒體「微博」發的貼文竟超過1億用戶分享，《央視》表明整個微博註冊用戶也才3.37億人，質疑蔡徐坤造假，讓蔡的粉絲揚言消滅該電視台。

蔡徐坤先前在個人「微博」帳號中發布新歌MV，不料竟有超過1億用戶分享它的影片，立刻引發當局關注，官媒《央視》打頭陣表明，這樣的現象有數據流量造假的嫌疑，怎可能每3個微博用戶中，就有1個轉發他的貼文；「微博」對此立刻改變介面，不再顯示實際的分享數字，改以「100萬+」為上限。

但蔡徐坤每則貼文的分享次數都是「100萬+」，繼續引發官方關切，「微博」管理員對此發出聲明，「已注意到明星帳號流量造假這一問題」，這種狀況「可能存在違法犯罪行為」，「微博」在2018年就開始蒐集相關證據，目前已呈報所有線索向警方報案。

蔡徐坤的粉絲們對於官方如此打壓感到忿忿不平，相繼在各自的「微博」帳號中發表己見，同時標記蔡徐坤與《央視》，有中國網友認為「追星是好事，年輕人精力充沛，總要找點事幹，追星比組建社團讀書什麼的安全可控有利於社會穩定團結」、「如果坤坤沒了，我覺得我們應該把央視給消滅了吧，沒有坤坤的中國沒必要存在」。

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