赴中旅遊包裝統戰？劉世芳：有旅行社詢問付錢辦中國身分證

內政部長劉世芳（右2）今表示，有人藉旅行社招攬國人赴中旅遊幾天後，再詢問要不要付錢申請中國身分證。（記者李文馨攝）

2025/02/06 19:44

〔記者李文馨／台北報導〕內政部長劉世芳昨在節目專訪時表示，北中南有3至5家公關公司打出代辦中國身分證服務。劉世芳今（6日）表示，據她了解，有人藉旅行社招攬國人赴中旅遊幾天後，再詢問要不要付錢申請中國身分證，現正在查是純粹商業行為，還是有中國統戰勢力介入。

劉世芳昨接受網路節目訪問表示，內政部目前已約談30多人調查是否持有中國身分證，過年前有3位被取消戶籍；另也發現，北中南有3到5間類似公關公司代辦身分證，目前正在調查是否違反「兩岸人民關係條例」。

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劉世芳今天下午在114年新春記者會表示，內政部目前正在查台灣有哪些旅行社或公關公司幫忙代辦中國身分證，有人是藉旅行社方式招攬民眾到對岸旅遊，行程結束後就詢問民眾要不要付錢申請中國身分證。她指出，目前正在查證這是純粹商業行為，還是涉及中國統戰勢力介入，會請陸委會或國安單位調查。

媒體詢問，國民黨桃園市議員詹江村日前自稱持有中國身分證，雖遭移民署要求限期說明，但的詹拒絕面談，還要內政部提出他有中國身分證證據。劉世芳說明，內政部鍥而不捨，希望詹江村接受正式面談，而不是透過網路媒體放話，「畢竟他是堂堂正正桃園市議員，講話要算話」。

另外，劉世芳昨在節目上提及，部分娛樂界人士或民代聲稱持有中國身分證，但經查證後發現有誇大情況，有些人故意將台胞證隱匿。媒體詢問，該人士是否為詹江村？劉世芳僅回應，「不予證實。」

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