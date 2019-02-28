朱學恒嗆公視台語台成「民進黨支部」 小編4字回應網讚翻

2019-02-28 17:18

〔即時新聞／綜合報導〕「公視台語台」臉書粉專小編文風幽默，日前以雙關語諷刺高雄市長韓國瑜，讓不少網友驚呼「小編撿到槍」；不過成衣業者、「宅神」朱學恒則認為小編不夠中立，更嗆「公視台語台」應改名為「民進黨支部粉絲頁」。對此，公視台語台小編表示「受寵若驚」，更幽默請朱學恒「幫我們設計一套T-shirt」。回應博得網友一片讚賞。

朱學恒昨日凌晨在臉書發文，表示「之前跟我說半天甚麼公廣集團中立性，甚麼民進黨最重視言論自由跟媒體中立性和NCC好棒棒的人，現在可能都在裝睡吧。管他的，反正他們也不認同中華民國是個國家。卻歡樂拿著中華民國納稅錢的薪水，好棒棒。」更嗆聲表示「公視台語台的粉絲頁名稱不太對，以他們發表的內容來看應該叫做公共電視民進黨支部粉絲頁，小編也應該叫做公共電視民進黨支部黨委書記才對」。

對此，公視台語台小編立刻回應表示，「謝謝您的關心，小編受寵若驚」，更幽默表示「不然這樣好了，為了支持公視台語台，來幫我們設計一套T-shirt如何」？

而小編回應後，網友也紛紛留言力挺，表示「明明就也酸過dpp（民進黨），只是統媒沒有告訴你，所以那些說沒看過酸dpp的是不是只看統媒？」「這一個人才是藍到不行自以為中立的人吧，從以前就超討厭他的」、「你會讓某些人氣得跳腳，那代表你做對了某些事」、「朱學恆自己的粉專才應該改名叫做，朱學恆的國共萬事統事務所吧？」「他的粉絲頁不就要改名舔共第五縱隊台灣分部部長事務所」？

而朱學恒個人臉書也被網友留言怒嗆「你也不賴呀 可以改名爲國民黨阿宅萬事通靠北事務所」、「最不中立的人竟然有臉說別人假中立，噁心！」「国民黨支部黨委書記朱學恆，你好。」而這些留言也因被不少網友「按讚」，置頂於留言區上方。

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