陸軍官校桃園校友會 228動員守護慈湖防破壞

2019-02-28 13:26

〔記者李容萍／桃園報導〕去年228事件紀念日，自由台灣黨員、「蠻番島嶼社」成員，前往桃園市大溪區慈湖陵寢以預藏的紅漆潑灑故總統蔣介石靈櫬，引起社會譁然；今年228桃園市陸軍官校校友會發動守護行動，200多名退役軍人，近午齊聚慈湖紀念雕像公園，並在號稱全國最大的蔣介石坐姿銅像前，高唱黃埔軍校軍歌及夜襲，誓言保護銅像安全，不容許有心人士來慈湖園區搞破壞、滋擾情事發生。

這座經重組再造的蔣介石坐姿銅像，2007年3月在前高雄市長陳菊任內，大拆卸成177塊後拆遷，耗資200萬元重組後，在桃園市大溪兩蔣文化園區重現，命名「傷痕．再生」紀念。

包括桃園市陸軍官校校友會會長李東成、國民黨桃園市黨部副主委于北辰、國民黨中常委侯佳齡等人，和號召前來的桃園地區三軍軍校校友及退伍軍人，近午齊聚慈湖園區，並分責任區守在從各縣市送到園區園區的銅像安危。

李東成表示，往年每逢228紀念日，屢發生蔣公銅像被毀損破壞情事，尤其去年228獨派青年闖入慈湖陵寢破壞滋擾最令人痛心。蔣介石創設黃埔軍校，黃埔子弟兵絕不容許視為先校長神聖之地的慈湖被破壞滋事，陵寢區有後備司令部嚴加駐守，校友今天以維護雕塑公園內的銅像為主要巡守目標。

另外，陸軍官校校友會已訂製500份河南「土包子」，以韓國瑜也是陸軍官校校友為榮，大啖土肉包高喊「愛土包子，不愛喝紅酒」邊吃午餐便食，而大陳島鄉情文化促進會，今天下午2時也要號召大陳義胞前往謁陵。

慈湖紀念雕塑公園收集全國各地雕像人物累計219座，其中以收留原本矗立各地的蔣介石銅像居多，另有孫文、蔣經國銅像，有全身、半身，也有坐姿與騎馬的塑像，每一座雕塑材質不同，神情也都不同，桃園市政府觀光旅遊局重申園區的銅像「記錄了歷史也刻化了文化，而非紀念個人」，經營模式不會改變。

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