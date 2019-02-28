柯P騎一日雙城 台61線南寮一段出現嚴重堵塞車潮

2019-02-28 10:26

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲今（28）日挑戰「一日雙城」，上午7點從台北關渡宮出發，預計晚上10點半抵達高雄。由於適逢連假第一天，加上柯文哲車隊行經，台61線目前桃園新屋至新竹南寮一段出現嚴重堵塞，北市府副發言人「小牛」柯昱安也表示，請想見柯文哲的大家勿再前往新竹南寮代天府。

柯文哲昨（27）日剛從以色列回國，今日就騎一日雙城，媒體問柯文哲體力是否能夠負荷，柯文哲坦言「不曉得」，要騎騎看，昨天才從以色列回來，不知道有沒有時差，咳嗽咳很多天，鼻音很重，這是感冒的後遺症。

北市府這次總共出動4台攝影機，包括2台GoPro放在柯文哲車上，一台仰角拍柯、一台拍攝騎乘過程，另外1機是讓幕僚「學姊」黃瀞瑩與柯昱安直播，柯昱安表示柯文哲睡一覺後氣色好很多，但行程有一點小延遲。

柯昱安途中不斷宣導，若有民眾想共襄盛舉，請勿開車或騎摩托車前往，以免造成交通擁塞，但過一會兒發現台61線已開始出現車潮，從Google地圖上可以看到柯文哲的行經路段變成非常擁塞，因此宣導大家，不要再特地為捕捉「野生柯P」而擠往南寮代天府，造成執勤員警負擔。

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