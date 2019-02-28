再戰一日北高 柯P：以一種新的方式紀念228

2019-02-28 09:26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕為了延續「一日雙塔」精神，以及換一種方式紀念228，台北市長柯文今天以「一日北高自行車活動」的另類方式，紀念這個特別的日子，柯文哲說，希望透過這種汗水跟努力，表揚台灣人奮發向上的精神，以勇敢的態度面向所有困難，「我想這會是一種新的紀念228方式」。

台北市政府體育局今舉辦「2019一日北高自由車活動」，昨晚才剛從以色列返國的市長柯文哲也再度騎上單車響應，客委會主委徐世勳、新黨市議員侯漢廷與潘懷宗、民進黨市議員林世宗、國民黨市議員陳重文、親民黨市議員林國成、無黨籍市議員陳政忠、無黨籍市議員徐立信、無黨籍市議員李慶元、無黨籍市議員楊靜宇皆到場幫柯文哲加油打氣。

但因柯文哲於2016年時挑戰「一日雙塔」富貴角燈塔和鵝鑾鼻燈塔，這次沒有騎全程而改成兩段式規劃，從台北騎到新竹後，搭高鐵回台北參加活動，再從台北搭車到台南南鯤鯓廟，接著再騎到高雄，被外界質疑「偷吃步」。

對此，柯文哲說，主要是他下午要返回台北參加228中樞紀念大會，所以就騎頭尾兩段。

由於柯文哲在做暖身操的過程中不斷咳嗽，受訪時更是濃濃鼻音，被問到自己的體力能否負荷？柯坦言他也不曉得，就騎騎看，「主要是昨天才剛回來，還有時差」。

柯也說，咳很多天了，一直在咳嗽，這是感冒的後遺症。至於路上要吃什麼補給品？柯則笑說，「反正7-11有什麼吃什麼。」

今有超過上百位車友從關渡宮前伴騎出發，柯文哲致詞表示，自行車是台灣很重要的傳統產業，而且產值不小，「我到歐洲時，歐洲人一直以為捷安特是歐洲廠牌，他們都不曉得捷安特是台灣公司，所以表示這家公司在國際自行車佔有一定分量」。

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