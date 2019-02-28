稱「猶太人利用大屠殺宣傳」挨批失言 柯P：以色列人因此團結

2019-02-28 09:11

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨自以色列返抵台灣，對於參訪「大屠殺紀念館」的心得，柯竟說，因為對猶太人國際上最大的宣傳，還是這個希特勒時代屠殺600萬人這件事情，引發議論，認為柯又失言。

柯文哲今天一早騎上單車再度挑戰北高「一日雙城」，他出發前受訪對此先是撇清稱「這怎麼會失言」，接著解釋，以色列因為這段悲痛歷史，才會這麼團結合作。

柯文哲說，以色列人對這件事非常注重，後來他發現，為何以色列會這麼團結，因為在歷史上有一段非常悲痛的時間，從1933年希特勒上台到1945年，整整12年的時間，尤其在最後2、3年，幾乎遭滅絕式的處置。

柯表示，後來發現，以色列把這個當成一個很重要的國際宣傳，所以為什麼全世界以色列人會這麼團結合作，這是很重要的理由，這次到大屠殺紀念館，才懂這個道理。

媒體問柯，在政治上，以色列比較親美？柯文哲說，這個就不用講了，事實是猶太人團體在美國的政壇很有力量，這大家都曉得，所以事實上，不是以色列親美，應該倒過來講是美國親以色列。

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