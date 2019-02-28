國民黨滿意度高過民進黨 柯︰沒天良

2019-02-28

批民進黨只花兩年 就把江山搞掉

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲昨才結束四天以色列參訪行程返國，今天又騎上單車，再度進行「北高一日雙城」，明天還將拜會前總統陳水扁、參觀台灣燈會。他在以色列接受媒體採訪時，聽聞近來國民黨滿意度高於民進黨，忍不住驚呼「沒天良」，直言國民黨什麼都沒有做，但也批評民進黨只花了兩年時間，就把江山搞掉。

柯文哲廿三日至廿七日期間率團出訪以色列，昨天返國。期間和和隨行媒體餐敘時聽聞近來國民黨滿意度高於民進黨，柯忍不住驚呼，直言國民黨什麼都沒有做，「我看了很不服氣」。

談到為什麼討厭新潮流？柯說，人家都說國家利益要大於政黨利益，政黨利益大於派系，派系利益大於個人，新潮流最大問題是派系利益大於國家利益，總不能每個國營事業的位子都要搶，民進黨就是被新潮流搞垮的。

柯還指，國民黨花了七十年才把江山搞丟，民進黨卻只花了兩年，二○一六年總統蔡英文上任時，覺得好高興，兩年後怎麼變成這樣子。

今挑戰「北高一日雙城」偷吃步

根據今天二二八「北高一日雙城」規劃，柯文哲預計上午七時出發，晚上十時半抵達高雄，但過程「偷吃步」，柯騎到新竹會先搭高鐵回台北參加二二八中樞紀念儀式，傍晚再搭高鐵到嘉義，接著坐車到台南南鯤鯓代天府，接續後半段行程，實際騎車行程跳過新竹到台南這一大段。

在雙城挑戰結束後，柯將留在南部，明天和產業界人士座談、拜訪前總統陳水扁，晚上與屏東縣長潘孟安一起逛台灣燈會，並夜宿屏東東港的東隆宮，後天再和企業人士座談後才返回台北。

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