宛如北韓？韓國瑜狂洗版媒體 爆出「有黑手操盤」

2019-02-28 07:49

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜自選前就不斷上媒體版面，部分媒體更被韓流新聞洗版，有議員觀察到此現象，認為這已經不是民主社會的常態，更指這背後，有雙黑手正在用盡全力幫助他。

常在臉書分析時事的桃園市議員王浩宇今深夜PO出一張韓國瑜的照片，意有所指說，打開電視，有媒體幾乎用一半的時間在報導同一個人，有報紙天天用幾個版面￼報導他的新聞，任何雞毛蒜皮的小事都能搶下極大的版面。「你也覺得太誇張了嗎？」

他接著說，從台灣親中媒體到中國的央視，從香港親中媒體到中共黨媒環球時報，他的新聞量竟然是台灣所有首長的好幾倍，被吹捧的好像是台灣的救世主一樣。

王浩宇說，這樣的情況，通常只會在獨裁國家看見，像是北韓的金正恩、中國的習近平，才有可能佔有這麼大的新聞版面。他認為這已經不是民主社會的常態，而是背後有雙黑手正在用盡全力幫助他取得政權、掌握台灣的未來，大家覺得這雙黑手是誰？

網友紛紛在底下留言回應，「造神造的太誇張」、「北韓也是這樣」、「中資媒體 黑手當然是中國」、「老共就是用全力製造假象擾亂台灣，試圖讓藍營奪回政權」、「這個聲勢未來恐超過習進平...」，也有網友向王浩宇喊話「你可以不要看啊」、「小心被韓粉攻擊！」

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