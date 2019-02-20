議員公開韓國瑜粉絲「辱罵信」 網民酸爆

2019-02-20 22:57

〔即時新聞／綜合報導〕桃園市議員王浩宇曾在臉書、受採訪公開批評高雄市長，引起「韓粉」不滿，甚至收到韓粉的辱罵信。今（20日）天王浩宇在臉書公開了這些信件，讓網友嘖嘖稱奇。

王浩宇今日上午在臉書公開了這些韓粉的信件內容，只見韓粉嚴厲怒稱他是「王八蛋」、「史上最無恥下三濫外國禽獸」，更表示「偉大人物韓國瑜豈容你這隻外國鼠獸、不承認中華民國的惡劣畜生來亂吠」！不過王浩宇對此僅淡淡表示，「雖然全部都是難聽的話，但我還是會堅持繼續說真話」。

網友看完信件後，則酸酸地表示「字有夠醜」、「這個繁體字不及格，寄回去叫他重寫 還寫錯」、「寫的全是殘體字啊！而且字體一看就知道沒讀書」、「聽說字體可以看的出一個人的素質」、「我看不懂正常嗎」、「這啥鬼字」。

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