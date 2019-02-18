中國官媒狂吹捧韓國瑜 他點出不單純內幕...

2019-02-18 21:47

〔即時新聞／綜合報導〕高雄市長韓國瑜上任一個多月，雖然提出許多政策的可行性都被質疑，仍受到韓粉瘋狂愛戴，部分特定媒體更大肆吹捧，除報導市政行程，生活瑣事也都能登上版面，甚至連中國官媒也對韓國瑜很有興趣，《環球時報》用大篇幅來報導。對此，桃園市議員王浩宇表示，韓國瑜與對岸的關係很「引人遐想」。

「黨媒瘋狂吹捧，中共造神韓總。」王浩宇今天在臉書貼出一篇《環球時報》對於韓國瑜的報導表示，中國官媒《環球時報》過去頻頻對台放炮，作為中共對台工作的重要傳聲筒，近日瘋卻瘋狂吹捧韓國瑜，不但幾乎天天登上頭版，新聞更佔該報台灣新聞的30％以上，是台灣政治人物從沒有過的待遇。

他提到，「環時今天更以『台當局處處『圍剿』韓國瑜』為標題替韓打抱不平，痛批拼經濟已見成效的高雄市長韓國瑜成了蔡英文當局打壓的重點目標」，而這幾天韓國瑜對於兩岸關係「你儂我儂」的見解，更被《環時》大肆宣傳，「認為是台灣支持統一的新民意」。

王浩宇認為：「過去《環時》對於台灣政治人物總是貶多於褒，就算是吳敦義、朱立倫也很少有正面新聞，韓國瑜不但能頻頻登上環時版面，甚至被高度評價與吹捧，與對岸的關係自然引人遐想。」

他也強調，「面對中共黨媒與台灣親共媒體聯合造神，台灣人能否在2020年認清事實，共同守護台灣主權與民主自由，將是台灣未來一年最重要的￼課題」。

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