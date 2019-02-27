韓國瑜沒見到吉隆坡市長及議員 蔡適應認為因為...

2019-02-27 14:40

〔記者林欣漢／基隆報導〕高雄市長韓國瑜出訪星馬，拜會吉隆坡市長及大馬國會議員等行程生變，民進黨基隆立委蔡適應今天上廣播節目專訪時說，中國一直打壓台灣，韓國瑜在還沒見到面之前，不要說你要見到誰，見完面再公布，中國就來不及了。

蔡適應說，台灣因為被中國打壓，有幾次台灣有受邀、收到邀請卡的會議，也無法進場，現在中國海外僑界的力量也逐步增加，除了中央，地方政府的層級也開始打壓，吉隆坡市長沒見到韓國瑜不是第一次，前年台北市長柯文哲去吉隆坡也沒見到。

蔡適應指出，因為吉隆坡是馬來西亞首都，中國就要吉隆坡市長不要去，而吉隆坡市長為了未來可能到中國訪問順利或其他事情，即便之前口頭答應，也會找個理由說不去了，即便中國老大哥沒講話，他們也會自我審查，「除非韓國瑜承認他是中華人民共和國的高雄市長，就可能可以見面。」

蔡適應還說，他有去問外交部，外交部說當時有問韓國瑜需不需要什麼協助，但韓國瑜他們可能會認為現在是小英執政，外交部現在是小英的人馬或幹嘛，「我覺得這句話有點悲哀，前陣子國民黨還批評民進黨的用人阻礙外交官的升遷，今天當真正外交官來詢問，你又對他非常防備，這不是很矛盾。」

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