訪猶太人大屠殺紀念館 柯Ｐ重申「轉型正義」順序要對

2019-02-26 12:41

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市長柯文哲目前正在以色列參訪，他在台灣時間昨（25）日參觀猶太人大屠殺紀念館。身為228受難者家屬，柯直言「看歷史可以給人反省」，並再度重申自己對於「轉型正義」的看法，強調第一是要解決當前問題、第二是預防以後再發生、第三才是追究以前的責任，而且順序要對，這樣做起來會比較平順。

「以前都很好奇為什麼以色列人這麼團結」，柯表示，直到參觀了大屠殺紀念館才知道，二次大戰時德國總理希特勒對猶太人進行「最後方案」的種族滅絕，多達600萬猶太人被殺死，「實在太痛了，shock damage（震撼衝擊）太大，造成以色列到了可怕的團結程度。」

柯指出，從量變到質變，像以色列人受過的傷痛，比台灣人更可怕，因為以色列是種族大滅絕，當時的德國人把殺人當企業在做，很有計畫性，太可怕，看歷史可以給人反省。

他提到，雖然時間可以治療一切，但對當事人還是很難治療，父親柯承發現在去參加228紀念會時，還是會哭。他今年228還是會像往例，出席參加228中樞紀念儀式，這是國家的典禮，該去還是會去。

柯文哲隨後在台灣時間今（26）天凌晨前往拜會台拉維夫市長Ron Huldai，雙方談到高房價、交通壅塞等問題，柯還邀請對方來台北參加智慧城市論壇。

不過，會談期間發生小插曲，北市府幕僚在會議室內，原本要拿手機拍照時，卻被對方的秘書阻擋，堅持要會晤結束之後才能拍，且不能拍兩位市長的獨照，只願意拍團體照，場面一度尷尬。

至於是否因中國壓力介入，所以不能拍獨照？幕僚表示，應該不是外交施壓，否則台拉維夫市長的桌上也不會擺中華民國的國旗。

柯文哲則說，大家都忘了台灣在世界經濟排行榜是第22名，跟中、美等國雖然比不過，但跟其他小國相比，台灣算是大國。

台北市長柯文哲參訪猶太人大屠殺紀念館。（台北市政府提供）

台北市長柯文哲拜會台拉維夫市長Ron Huldai。（台北市政府提供）

台北市長柯文哲目前正在以色列參訪。（台北市政府提供）

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