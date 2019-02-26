聽見佩琪心聲？被以國總理放鳥後... 柯海邊夕陽下備禮送妻

2019-02-26 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲近日出訪以色列。柯的妻子陳佩琪昨在臉書粉專貼文放閃，自曝雖沒一起出國，但替先生準備「愛心行李箱」，讓他能在國外有健康的身體、飽滿的精神，並稱對於節儉的柯「是否有心幫我買當地伴手禮」，她「不抱任何期待」。不過，佩琪的心聲，柯P似乎聽到了，有媒體報導，柯昨趁以色列總理為飛往莫斯科與俄羅斯總統普廷會面，臨時取消眾市長們拜會行程的空檔，拍了一張自拍送給佩琪。

《三立新聞》報導，柯文哲耳聞太太似想討禮物，他抽空在台拉維夫一間飯店旁的海邊，背對夕陽掏出手機自拍。記者詢問柯「不怕背景是比基尼老婆會生氣」，柯老神在在地回，「不用不用，那個太、太、太遠了，看不到」。

記者還跟柯文哲借手機，對著鏡頭秀出他剛才拍照的成果，並問柯「拍得滿意嗎」，柯坦言「不好啦、太爛了」，並稱平常很少自拍、跟陳佩琪「很久沒有合照了」。報導指出，柯隨後用通訊軟體把照片傳給太太。

這張「拍得很爛」的照片，昨晚也被放上臉書粉專「柯文哲」、標記妻子的臉書粉專，並貼文稱「好啦，先拍一張送給陳佩琪Peggy」。底下網友見狀笑稱，「阿伯不要擋住鏡頭~佩琪要看的是後面的風景」、「別以為發張自拍照，伴手禮就可以算了喔」、「什麼時候開直播連線代購」。

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