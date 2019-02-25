又發文了！陳佩琪：去年報導一句話讓我淚流滿面

2019-02-25 21:12

〔即時新聞／綜合報導〕柯文哲當選台北市長以後，夫人陳佩琪時常陪同參與公開活動，並發表對時事的看法，有時被外界批評「干政」。陳佩琪今（25）日透露，去年看到有報導一句話寫著「台北市民不喜歡看到這個市長夫人常常跑出來」，讓她當場淚流滿面。

陳佩琪今晚在臉書發文，她表示，去年情人節，有媒體刊登一大篇議員們對她出席活動的負面報導，那天恰是星期六，「本想晚上要美美地陪先生出席情人節點燈活動，一大早去美容院打理門面」，不巧看到那篇報導寫著「台北市民不喜歡看到這個市長夫人常常跑出來」，令她忍不住淚流滿面。

陳佩琪表示，她一向自栩謹守分寸，不料卻惹來如此負評和厭惡，人都有自知之明，所以自去年情人節取消和柯文哲同台後，就聲明不再和柯文哲同框出席市政活動，往後一起出現的都是私人行程，像柯文哲的簽書會、和一些選前拜票活動和造勢晚會等等；而今年柯文哲就職典禮更讓她非常焦慮，不知道該不該去，最後柯文哲告訴她，「就職只要花5分鐘，不請任何人觀禮」，讓她當下如釋重負。

對於柯文哲出訪以色列，陳佩琪也提到，這次雖沒能和柯文哲一起出國，但為了讓他在國外有健康的身體和飽滿的精神，幫他打包愛心行李箱箱，從換洗衣物的準備，打理適合當地氣候的穿著，還有最重要的私人隨身藥品都一應俱全。至於柯文哲是否會帶伴手禮回來？陳佩琪表示，「以他節儉的個性， 這我就不抱任何期待了」。

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