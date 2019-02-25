高教機命名網路票選「勇鷹」奪冠 空軍卻要再審核

2019-02-25 16:04

〔記者羅添斌／台北報導〕空軍為新型高教機的命名，以10個名稱進行網路票選，結果在7994人票選中，有2772人投給勇鷹這個名字，高居票選名稱之冠，軍方原訂在明天就要宣佈票選結果，但空軍今天說，名稱還要再做審核，決定之後才會公佈。

首架新型高級教練機預定在今年9月出廠，空軍也為新型高教機舉行命名票選活動，第一名新台幣5萬元獎金、第2名3萬元、第3名2萬元，其餘入選者2000元，預訂在2月26日公告評選結果。

空軍並將初選選出的10個名稱進行網路票選活動，立委蔡適應今天在立法院外交及國防委員會中，公佈網路票選的結果，結果顯示，在10個名稱中，以「勇鷹」的票數最高，第二及第三高票數的是雲翔及鵬翔。

蔡適應會中問軍方說，是不是明天就會宣佈了？但是沒有想到，空軍司令部參謀長劉任遠中將答詢時卻說，網路票選確實已在2月初結束，但是空軍還再做審查，審查結束之後就會公佈。

蔡適應再問國防部長嚴德發對「勇鷹」名字的看法，嚴德發說他覺得這個名字不錯，但最後要尊重空軍的決定。

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