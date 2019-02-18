高教機出廠在即 立委籲初教機跟上腳步

2019-02-18 12:46

〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部委託漢翔公司承製66架高級教練機，原型機將如計畫於今年9月出廠，但另一方面，我國1985年起服役的「T-34C」初級教練機，迄今已服役逾33年，民進黨立委何欣純、羅致政、蔡適應提案指出，該機型共發生9起意外，造成10名飛行員殉職，缺乏彈射座椅恐為主因，呼籲軍方避開十年後新戰機採購預算支出，趁現在採購含彈射座椅的新初教機。

我國空軍戰機飛官培養途徑為「三機種三階段」，第一階段須駕駛T-34C初教機，隨後習得AT-3高級教練機、F-5步訓機／戰機駕駛技能並通過驗證，才有機會加入戰鬥機飛行員序列。而我國推動「高教機國造」計畫，預計在2028年以前，籌獲66架國造新型高教機，未來該機種將承擔高教機、步訓機工作，訓練模式將改為「二機種三階段」。

相較之下，1950年代問世的美製T-34初教機，和國造AT-3高教機機乎同期服役，至今已在空軍服務33年，原我國向美國採購49架，但至今已折損9架，造成10名飛行員殉職。因此，立法院外交及國防委員會審議今年度國防預算時，民進黨立委何欣純、羅致政、蔡適應提案指出，T-34C初教機目前仍有約30架服役，原在2006年就規劃於2013年汰除未果，而該機型缺乏彈射座椅，恐是飛行事故主因。

立委提案呼籲，在空軍IDF經國號戰機完成中壽性能提升，且F-16V戰機進行相關工程，為避開十幾年後採購新型戰機的大宗預算支出，現似為初級教練機良好購入時機，新機種也必須配備彈射座椅。

據了解，軍方在推動高教機國造後，包括初級教練機、新一代戰機等項目，皆已納入國造計畫之中，現階段雖將重心置於高教機研製與後續量產，但也將逐步撥出產能投入初教機國造工作。唯相關計畫、預算編列等，尚無明確時間表。

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