籲台灣「和中友日親美」 馬英九：勿成美國棋子或棄子

2019-02-25 10:38

〔即時新聞／綜合報導〕《美國之音》昨日播出前總統馬英九專訪，馬英九於專訪中提及40年來的美台關係變化、8年執政期間如何處理對美關係、如何看待現在的兩岸關係等議題。提及兩岸關係，馬英九強調，台灣的最佳戰略是他先前提出的「和中友日親美」，在兩岸關係上，美國根本幫不上忙，台灣切勿成為美國的棋子或棄子。

《美國之音》「海峽論談」昨日刊出馬英九的專訪，提及兩岸關係時，馬英九表示，台灣的最佳戰略就是他原先提出的「和中友日親美」架構，不需要做出太大改變。馬英九還強調：「台灣最重要的一點就是不要變成美國的棋子，如果棋子變不成，變成棄子就糟糕了」。

馬英九表示，兩岸之間的關係要靠台灣自己去做，「不能期待美國幫忙，而且美國也不會幫忙」。馬英九還引述前美國駐中國大使、前國務院亞太助理國務卿羅德（Winston Lord）（Winston Lord）的話「我們美國人沒有聰明到足以調解中國人爭議的程度」強調，國共內戰時如此，現在亦復如是。

馬英九說，羅德的這句話很有智慧，意思就是台灣與中國必須以和平方式解決兩岸問題，但不要期待美國會介入，「我覺得這一點，中華民國領導人應該牢記在心，有些問題它（指美國）介入也沒有用」。

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