受邀到美國國會演講 小英總統指須考量3因素

2019-02-22 23:48

〔即時新聞／綜合報導〕針對美國國會出現邀請我國總統蔡英文，到美國國會進行演講的聲浪，小英總統在接受美媒《美國有線電視新聞網（CNN）》專訪時保留態度，指出接受與否必須從3個因素考量，分別是「是否對台灣有利」、「是否對台美關係有利」、「是否對區域和平有利」。

蔡英文總統日前接受《CNN》專訪，根據總統府在今天（2月22日）公布的問答全文表示，蔡總統指出「任何總統在做出決定前，都必須參考許多可能的影響與風險」，尤其是國內政策，這也是為什麼美國總統川普頻頻強調「美國第一」的原因。

而被問即到美國國會演講的訪美邀請，蔡總統表示，這並不是一項簡單的「答不答應」問題，在美國正式發出這項邀請前，一定會有它自身利益的考量跟整個政治情勢的評估；她指出，是否接受訪美演講的邀請，必須考量3項重要的因素，分別是「是否對台灣有利」、「是否對台美關係有利」、「是否對區域和平有利」；蔡英文總統表示，若是真的有這個邀請，政府將會做出一個周全的考量。

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